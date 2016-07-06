Китай понизил курс юаня до минимума с ноября 2010 года

Курс китайского юаня к доллару упал до минимума с ноября 2010 года, после того как ЦБ страны в среду ослабил курс национальной валюты на 0,4%, сообщают РИА Новости.

"Народный банк Китая в среду утром перед началом торгов установил обменный курс юаня к доллару на отметке 6,6857, что на 263 пункта больше фиксинга предыдущего дня, когда курс составлял 6,6594 за доллар", - говорится в сообщении.

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На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ЦБ Китая будет стремиться к постепенному ослаблению национальной валюты страны, чтобы не спровоцировать отток капитала и критику со стороны своих зарубежных партнеров. Агентство сообщало, что китайский ЦБ готов допустить ослабление курса юаня до конца года до уровня 6,8 юаня за доллар.

Народный банк Китая немедленно опроверг эти сообщения, назвав их "не соответствующими действительности" и заверил, что Китай на собирается умышленно девальвировать юань и оснований для долгосрочного обесценивания китайской валюты нет.