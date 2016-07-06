Заместитель Гонтаревой после увольнения намерен заняться привлечением инвестиций

Заместитель главы Национального банка Украины Владислав Рашкован уйдет с занимаемой должности 1 августа текущего года, сообщила пресс-служба Нацбанка со ссылкой на главу регулятора Валерию Гонтареву.

"Процесс реформ продолжается, они уже стали необратимыми. За это время Национальный банк стал лидером реформ в государстве, а Владислав Рашкован - настоящим агентом изменений в перестройке финансового сектора. На этом пути парламентом утверждены более двух десятков законопроектов, которые стали надежной основой для дальнейшего развития финансового сектора и восстановления экономики страны, в которых Владислав принимал активное участие", - цитирует Гонтареву пресс-служба.

В сообщении отмечается, что Рашкован положительно оценивает проведенную за время его работы реформу Национального банка.

"Я очень благодарен Степану Кубиву, который пригласил меня в Национальный банк Украины, и Валерии Гонтаревой, которая верила в идеи реформ и возглавила их. Для развития финансовой системы нового сорта мы сконцентрировались на четырех главных компонентах - обеспечении макроэкономической и финансовой стабильности, усилении институциональной способности регуляторов и защите прав потребителей и инвесторов. Много сделано, много еще нужно сделать, но я считаю свою миссию по закладке фундамента реформ выполненной", - цитирует Рашкована пресс-служба.

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В то же время, на своей странице в Facebook Рашкован сообщил, что намерен создать частную компанию по привлечению инвестиций в Украину. "Буду реализовываться далее и создавать добавленную стоимость в реальном секторе экономики… Мы решили создать компанию SD Capital, которая станет партнером для крупных иностранных компаний при инвестировании в украинскую экономику. В компании буду заниматься тем, что умею лучше всего: стратегия, трансформация больших организаций, M&A в реальном и финансовом секторе", - написал Рашкован.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года Национальный банк создал Департамент стратегии и реформирования банковской системы под руководством Владислава Рашкована. До этого Рашкован восемь лет работал в одной из ведущих международных финансовых организаций, в том числе четыре года - на должности финансового директора, а также руководил банковским комитетом в Американской торговой палате. 26 ноября 2014 года Рашкован был назначен исполняющим обязанности заместителя главы Нацбанка.