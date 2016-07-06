Золото подорожало до максимума с марта 2014 года

Цены на золото достигли двухлетнего максимума на фоне неуверенности инвесторов в росте мировой экономики после решения Великобритании выйти из ЕС, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

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"На торгах в Сингапуре утром в среду, 6 июля, цены на золото выросли на 1,1%, до 1371,39 доллара за унцию, показав самый высокий уровень с марта 2014 года, и продолжили торговаться на уровне $1367,64. В то же время цены на серебро выросли сразу на 2,4%, до 20,4103 доллара за унцию и торгуются на уровне 20,2469 доллара", - говорится в сообщении.

"Инвесторы вкладывают деньги в золото, так как растет беспокойство по поводу перспектив мировой экономики, а также по поводу политической неопределенности", - пояснил Bloomberg аналитик Shenhua Futures Co Ву Чжили.

Во вторник, 5 июля, золотые активы биржевых фондов выросли на 2%, до 1997,28 метрических тонн, что стало самым высоким показателем с 2013 года, отмечает издание, всего с начала года их рост составил 37%.