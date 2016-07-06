Аваков заявляет о нехватке финансирования реформы полиции

Об он заявил в интервью Украинской правде.

"Чтобы довести программу по реформам до конца года, мне нужно два миллиарда гривен – только на полицию. Полтора миллиарда гривен на зарплаты и еще 500 миллионов гривен – на топливо. Это компоненты, которые нельзя получить на международном рынке, и где нужно прямое госфинансирование", - заявил он.

При этом, по словам Авакова, переаттестованным сотрудникам сегодня сразу не повышают зарплату, что уже "нарушает" его планы.

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"Изначально мы как планировали? Прошла переаттестация в какой-то области. 1000 сотрудников переаттестовались, мы их переодели – на это, кстати, тоже до конца нет денег. Это важные символы. Новая зарплата, новая ответственность. Если мы этого не делаем, все остальное проседает. Потому что полицейский должен получать адекватную зарплату, иначе он нечестный полицейский. Поэтому вопрос очень серьезный", - отметил Аваков.

Говоря о нехватке финансирования, министр поделился мнением, что провал полицейской реформы многие воспримут как провал реформ в стране вообще.

"На все направления реформ нам нужно около 10 миллиардов грн. Сюда же и проект по реформе МЧС, в рамках которого нужно закупить технику – гигантская проблема. У нас этой техники вообще нет. Плюс Вооруженные силы. То, что сейчас происходит с закупкой техники для вооруженных сил, на фоне нереализованной в бюджете реформы со спецконфискацией, со всеми дискуссиями, мы в ситуации, при которой закупаем вооружения меньше, чем это было в 2014-2015 годах.

Этот вопрос требует немедленного решения, независимо от того, будет ли принят закон о спецконфискации, или нет", - заявил Аваков.

Как сообщал УНИАН, глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила, что на завершение реформ Министерства внутренних дел необходимо 200 млн долларов.