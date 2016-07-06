Сотрудничество Украины с МВФ является конструктивным - Гройсман

Сотрудничество Украины с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом является конструктивным, и на текущий момент сняты все спорные моменты между Киевом и Фондом.

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Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы сняли все вопросы по линии "правительство - МВФ". И это сотрудничество является конструктивным", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ реализуют совместную 4-летнюю программу реформ с объемом финансирования 17,5 миллиарда долларов. На данный момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Вместе с тем, собственно меморандум, оговаривающий дальнейшие обязательства сторон, пока не подписан.

Как ожидается, в июле состоится заседание Совета директоров МВФ по Украине.