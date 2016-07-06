Гройсман просит Раду утвердить состав Совета НБУ для перечисления в бюджет 38 миллиардов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к народным депутатам с просьбой возобновить заблокированную работу Верховной Рады и утвердить состав Совета Национального банка Украины по квоте парламента для утверждения этим советом финансовой отчетности НБУ за 2015 год и перечисления в госбюджет 38 млрд грн прибыли регулятора.

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Об этом Гройсман заявил в ходе заседания Кабинета министров Украины.

"Я хочу обратиться сегодня ко всем народным депутатам Украины и, в частности, к двум фракциям украинского парламента, с огромной просьбой разблокировать работу украинского парламента... Утвердить решение о Наблюдательном совете Национального банка Украины по квоте Верховной Рады. Мы не вмешиваемся, какие это будут фамилии - пусть парламент сам принимает решение. Для меня важно, чтобы парламент проголосовал это решение, Национальный банк предоставил отчет Наблюдательному совету, Набсовет утвердил этот отчет и перечислил в бюджет на выплату заработных плат, пенсий, лекарств 38 млрд грн для украинцев", - сказал премьер.

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Глава правительства заявил, что если парламент не утвердит состав Совета НБУ по своей квоте, социальные выплаты населению будут под угрозой.

Кроме того, Гройсман отметил, что парламенту необходимо принять законодательные нормы, которые позволят перечислить в госбюджет арестованные средства на сумму 1,5 млрд долл., принадлежащие экс-чиновникам.

Как сообщал УНИАН, в рамках Закона «О Национальном банке Украины» финансовая отчетность НБУ составляется в соответствии с международными стандартами и должна быть утверждена советом регулятора, однако полномочия предыдущего состава совета закончились 10 сентября 2015 года, а новый состав еще не сформирован президентом и Верховной Радой Украины. По информации НБУ, согласно консолидированной отчетности за 2015 год, прибыль регулятора составила 81,4 млрд грн, а прибыль к распределению – 54,2 млрд грн. После утверждения консолидированного отчета советом, НБУ направит 16 млрд грн прибыли на увеличение своих общих резервов.