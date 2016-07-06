Британский фунт снова обновил 31-летний минимум

Курс британского фунта стерлингов к доллару в ходе торгов среды опустился до нового минимума за 31 год на фоне опасений негативных последствий от решения Великобритании выйти из состава ЕС (Brexit), сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 14:10 курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2991 доллара с 1,3023 доллара за фунт на предыдущем закрытии, при этом ранее в ходе торгов он опускался до 1,2797 - новый минимум за 31 год", - говорится в сообщении.

Курс доллара к иене снижался до 100,54 иены за доллар со 101,739 иены днем ранее. Курс евро к доллару опускался до 1,1072 доллара с 1,1075 доллара за евро на торгах днем ранее. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,09%, до 96,12 пункта.

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Сохраняющиеся на рынках неопределенность и опасения негативных экономических последствий Brexit продолжают оказывать давление на курс британской валюты и вызывают рост спроса на более безопасные активы, такие как иена.

Британская валюта потеряла более 14% от своей стоимости после референдума в Великобритании по членству страны в ЕС, состоявшегося в прошлом месяце, пишет агентство MarketWatch. Согласно официальным данным, за выход страны из Евросоюза проголосовали 51,9% британцев, что вызвало шок на рынках, так как большинство инвесторов делало ставки на сохранения страны в блоке.

"Мы находимся на уровне, которого не было с 1985 года, и это должно вызвать сигнал тревоги, что мы слишком увлеклись распродажей (фунта - ред.) при данной нисходящей динамике", - прокомментировал ситуацию агентству главный рыночный аналитик TF Global Markets Наим Аслам (Naeem Aslam).