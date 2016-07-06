Доходы сводного бюджета Украины в первом полугодии выросли почти на треть

Доходы сводного бюджета Украины, по оперативным данным, за январь-июнь 2016 года составили 307,1 млрд грн, что на 69,8 млрд грн, или на 29,4%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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Согласно сообщению, с учетом перечислений в соответствии с Бюджетным кодексом, доходы государственного бюджета за указанный период составили 241,9 млрд грн. В местные бюджеты поступило 65,2 млрд грн, поступления в общий фонд госбюджета составили 241,9 млрд грн, что обеспечило выполнение индикативных показателей Министерства финансов на 106,9%.

С начала года налогоплательщикам на счета возмещено 36,1 млрд грн налога на добавленную стоимость. Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 62,3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, доходы сводного бюджета Украины за 2015 год составили 587,1 млрд грн, что на 162 млрд грн, или на 38,1%, больше, чем за 2014 год.