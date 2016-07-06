Власти России подтвердили, что Резервный фонд может быть исчерпан в 2017 году

Резервный фонд РФ может быть исчерпан в 2017 году, считает замглавы Минфина страны Сергей Сторчак.

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"Да, вероятность (есть)", - сказал Сторчак, отвечая на вопрос ТАСС о вероятности исчерпания Резервного фонда в 2017 году.

Сторчак добавил, что в данный момент этот вопрос находится вне его плоскости.

"Вы же понимаете, что есть разный уровень принятия политических решений. Сейчас это уровень намного выше моего", - добавил Сторчак.

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Резервный фонд РФ за июнь снизился на 3,7% - до 2,456 трлн руб., Фонд национального благосостояния (ФНБ) - на 3% - до 4,675 трлн руб.

Месяцем ранее объем фондов составлял 2,551 трлн руб. и 4,823 трлн руб. соответственно. В долларовом эквиваленте объем фондов на 1 июля составляет 38,22 и $72,76 млрд.

Как сообщал Reuters, Россия израсходует остаток Резервного фонда в 2017 году и начнет тратить Фонд национального благосостояния (ФНБ), который за три года сократится почти на 27,4 миллиарда долларов, одновременно в четыре раза увеличив заимствования на внутреннем рынке, чтобы свести концы с концами.