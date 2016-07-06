Золотовалютные резервы Украины выросли почти до $14 миллиардов

Международные резервы Украины, по предварительным данным, на 1 июля 2016 года составили 13,988 млрд долл. США в эквиваленте, что на 3,3%, или на 452 млн долл., больше показателя на 1 июня.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, международные резервы растут третий месяц подряд.

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По данным НБУ, за последние 12 месяцев резервы выросли на 36,3%.

«Увеличение резервов в июне произошло прежде всего благодаря покупке Национальным банком иностранной валюты для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке и пополнения резервов. Чистая покупка валюты Национальным банком в течение месяца составила 429,6 млн долл. США. Аукционов по продаже валюты Национальный банк в июне не проводил», - сказано в сообщении.

Кроме того, наращиванию резервов способствовали денежные поступления в пользу правительства на 70 млн долл., в том числе 50 млн долл. поступило от размещения государственных облигаций.

Согласно сообщению, увеличение резервов произошло, несмотря на проведение платежей правительства по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на сумму 171,2 млн долл.

По результатам месяца объем международных резервов Украины покрывает 3,6 месяца импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и центробанка.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины, по предварительным данным, на 1 июня 2016 года составили 13,536 млрд долл. США в эквиваленте, что на 2,2%, или на 295 млн долл., больше показателя на 1 мая.

По прогнозам НБУ, объем международных резервов Украины к концу года составит 18,7 млрд долл., при этом ключевым условием их роста является возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом.

В 2015 году золотовалютные резервы Украины выросли на 77%, или на 5,767 млрд долл., – до 13,3 млрд долл.