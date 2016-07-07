Японская валюта продолжает дорожать на фоне опасений из-за Brexit

Японская иена в четверг продолжает укреплять свои позиции к доллару на фоне сохраняющегося спроса на безопасные активы со стороны инвесторов, опасающихся негативных последствий выхода Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 8.26 курс доллара к иене снижался до 100,97 иены за доллар со 101,32 иены днем ранее. Курс евро к доллару опускался до 1,1099 доллара с 1,1101 доллара за евро на торгах днем ранее. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,11%, до 95,99 пункта, передает РИА Новости.

Великобритания по итогам референдума 23 июня приняла решение выйти из Евросоюза. Это вызвало обвал на фондовых рынках и усилило опасения за перспективы мировой экономики. На этом фоне инвесторы принялись скупать безопасные активы, к которым традиционно относится иена.

На курс американской валюты оказывает давление публикация протоколов июньского заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. Из них следует, что в ходе заседания члены комитета спорили о повышении ставок летом этого года, состоянии рынка труда, перспективах экономического роста и достижения целевой отметки по инфляции в 2%. В итоге участники заседания решили, что макроэкономическая неопределенность, в частности, из-за Brexit, является препятствием для ужесточения монетарной политики в июне.