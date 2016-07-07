Франция после падения фунта обошла Британию в рейтинге крупнейших экономик мира

В среду Франция обошла Великобританию по объему экономики и вышла на пятое место, воспользовавшись очередным ослаблением фунта стерлингов, сообщает Reuters со ссылкой на свои расчеты.

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Согласно последним данным МВФ, ВВП Великобритании в 2015 году составил £1,864 трлн. Агентство отмечает, что, как правило, место страны определяется посредством усредненного обменного курса за соответствующий год, но по текущему обменному курсу Франция слегка обошла Великобританию.

Накануне вечером курс фунта впервые с 2013 года упал ниже €1,17. Это означает, что в 2015 году британский ВВП был эквивалентен €2,172 трлн, что меньше, чем официальный ВВП Франции, составивший €2,182 трлн.

Reuters отмечает, что волатильность на валютных рынках приводит к тому, что эти показатели постоянно изменяются. Например, Великобритания ненадолго вернула себе пятое место, когда курс фунта на несколько часов превысил €1,17, но после полудня он опять опустился.

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Агентство напоминает, что по численности населения Франция и Великобритания примерно равны. В Великобритании по состоянию на 2011 год проживали 60,8 млн человек, а во Франции на начало 2016 года — 64,5 млн.

Обе страны ранее уже менялись местами по размеру экономики. В 1997 году Великобритания обошла по этому показателю Францию, но финансовый кризис 2008 года привел к падению фунта и потере пятого места, которое вновь удалось занять только в 2014 году, передает РБК.

Крупнейшей экономикой мира являются США. За ними следуют Китай, Япония и Германия. Если рассматривать Евросоюз как отдельное государственное образование, то оно является крупнейшей экономикой мира по версии Всемирного банка, и второй — по версии МВФ.

23 июня на референдуме британцы проголосовали за выход из Евросоюза, что привело к снижению курса фунта.