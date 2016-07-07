Австралийский доллар подешевел из-за снижения S&P прогноза для страны

Австралийский доллар упал на 0,7% по отношению к доллару США после того, как S&P объявило об ухудшении прогноза по кредитному рейтингу Австралии, изменив его со «стабильного» на «негативный».

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Агентство S&P ухудшило прогноз по кредитному рейтингу «ААА» для Австралии, изменив его со «стабильного» на «негативный» из-за неясных перспектив федеральных выборов и того, как их результат повлияет на дефицит бюджета, передает RNS.

«Негативный прогноз по Австралии отражает наше мнение о том, что без решительных политических действий дефицит средств в бюджете может сохраняться в течение нескольких лет. Текущий дефицит бюджета может оказаться несовместимым с высоким уровнем внешнего долга и не соответствовать рейтингу "AAA"», — говорится в заявлении S&P.