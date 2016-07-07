Рада уволила членов Совета НБУ по парламентской квоте

Верховная Рада Украины приняла постановление про увольнение членов Совета Национального банка Украины по парламентской квоте.

За принятие постановления проголосовали 239 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Представляя указанное постановление, первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко отметил, что в соответствии с нормами законодательства Верховная Рада назначает и увольняет половину состава Совета Национального банка.

Он отметил, что постановлением Рады от 1 апреля 2014 года были назначены 6 членов Совета НБУ, срок полномочий которых уже закончен.

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности зарегистрировал в парламенте проекты постановлений об увольнении и назначении членов Совета Национального банка Украины 29 марта.

Комитет определил четырех кандидатов, которые могут стать членами Совета Национального банка Украины по парламентской квоте, в конце ноября прошлого года. Из 17 предложенных кандидатов путем открытого рейтингового голосования депутаты выбрали члена редакционного совета сайта VoxUkraine Тимофея Милованова, экс-замглавы НБУ Веру Рычаковскую, экс-директора генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елену Щербакову и главу совета Ассоциации украинских банков Станислава Аржевитина.

В рамках Закона «О Национальном банке Украины» финансовая отчетность НБУ составляется в соответствии с международными стандартами и должна быть утверждена советом регулятора, однако полномочия предыдущего состава совета закончились 10 сентября 2015 года, а новый состав еще не сформирован президентом и Верховной Радой Украины.