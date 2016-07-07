Нацбанк подсчитал количество наличных гривень в стране (инфографика)

Сумма наличных средств, находящихся в обращении в Украине, по состоянию на 1 июля 2016 года составляет 307,4 млрд грн, из которых 305,4 млрд грн составляют банкноты (2,8 млрд штук), а 1,9 млрд грн – монеты (12,4 млрд штук).

Читайте такжеНацбанк хочет снизить максимальную сумму расчетов наличными

Согласно сообщению Национального банка в социальной сети Facebook, на первом месте по количеству в обращении находится банкнота номиналом 200 грн и 1 гривна (20% и 17% соответственно).

Общее количество банкнот на одного украинца составляет 65 штук, а разменных монет – 278 штук.

Как сообщал УНИАН, сумма наличных средств, находящихся в обращении в Украине, по состоянию на 1 января 2016 года составляет 308,3 млрд грн, из которых 306,3 млрд грн составляют банкноты (2,8 млрд штук), а 1,9 млрд грн – монеты (12,1 млрд штук)

Объем монетарной базы в Украине в 2015 году вырос на 0,8% – до 336 млрд грн, денежной массы – на 3,4%, до 988,9 млрд грн.