Верховная Рада не смогла назначить членов совета Нацбанка по своей квоте
Ранее депутаты уволили членов Совета НБУ по парламентской квоте.
Верховная Рада Украины не смогла назначить новых членов Совета Национального банка Украина по парламентской квоте.
За принятие соответствующего постановления 4234 проголосовали 211 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Представляя проект постановления 4234, первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко сообщил, что предлагается назначить членами Совета НБУ президента Центра экономического развития Александра Пасхавера - на 7 лет, экс-главу монетарного департамента НБУ Наталью Гребеник - на 6 лет, члена редакционного совета VoxUkraine Тимофея Милованова - на 5 лет и заведующего кафедры экономической теории Тернопольского национального экономического университета Виктора Козюка – на 4 года.
В тоже время, проект постановления 4234, внесенный в парламент главой Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергеем Рыбалкой предполагал назначение членами Совета Национального банка главы совета Ассоциации украинских банков Станислава Аржевитина сроком на 7 лет, экс-директора генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елены Щербаковой – на 6 лет, члена редакционного совета VoxUkraine Тимофея Милованова – на 5 лет, экс-замглавы НБУ Веры Рычаковской – на 4 года.
«Мы на открытом заседании нашего комитета провели большой конкурс и отобрали 4 человека…Есть решение комитета, которое было подано и зарегистрировано в Верховной Раде в марте. Те кандидаты, которые сегодня вносились с голоса – это люди, которые не проходили, и это совершенно другие люди. Это подлог и сговор. Поэтому я требую, чтобы этот вопрос был снят с повестки дня», - сказал в ходе своего выступления Рыбалка.
После его выступления, депутаты не поддержали предложение спикера парламента Андрея Парубия вернуться к рассмотрению постановления.
«209 за, для возвращения – недостаточно голосов. Мы вошли в дискуссию, которую нужно расследовать и выяснить», - сказал Парубий.
Как сообщал УНИАН, вчера премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к народным депутатам с просьбой возобновить заблокированную работу Верховной Рады и утвердить состав Совета Национального банка Украины по квоте парламента для утверждения этим советом финансовой отчетности НБУ за 2015 год и перечисления в госбюджет 38 млрд грн прибыли регулятора.
Глава правительства заявил, что если парламент не утвердит состав Совета НБУ по своей квоте, социальные выплаты населению будут под угрозой.
В рамках Закона «О Национальном банке Украины» финансовая отчетность НБУ составляется в соответствии с международными стандартами и должна быть утверждена советом регулятора, однако полномочия предыдущего состава совета закончились 10 сентября 2015 года, а новый состав еще не сформирован президентом и Верховной Радой Украины.