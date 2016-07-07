Нацбанк опубликовал реестр легальных обменников

Национальный банк Украины впервые опубликовал на своем сайте реестр помещений небанковских финансовых учреждений, в которых осуществляется деятельность по обмену валют или предоставляются другие финансовые услуг, предусматривающие использование наличности в национальной и иностранной валютах, сообщается на сайте регулятора.

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Согласно сообщению, в реестре можно найти адреса помещений, дату получения финансовыми компаниями генеральной лицензии НБУ на осуществление операций по обмену валюты или перевода средств, виды операций, которые вправе осуществлять эти небанковские финансовые учреждения.

До 15 июля 2016 реестр будет работать в тестовом режиме, так как продолжается его наполнение.

Как сообщал УНИАН, количество официальных небанковских пунктов обмена валют в 2015 году выросло на 70% и составило 1988.