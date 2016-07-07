Резервы Китая в июне неожиданно выросли на $20 миллиардов

Валютные резервы Китая в июне 2016 года неожиданно выросли на 20 миллиардов долларов и достигли 3,21 триллиона долларов, сообщает Slon.ru со ссылкой на данные Народного банка Китая.

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"Большинство экономистов ожидали, что китайские резервы за месяц, напротив, сократятся на 20 миллиардов долларов из-за того, что курс юаня опустился до минимума более чем за пять лет. В мае спад резервов составил 30 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

В конце июня китайский ЦБ установил курс национальной валюты на отметке 6,6528 доллара, снизив его до минимума с декабря 2010 года. В течение мая и июня курс юаня несколько раз обновлял минимумы с 2011 года, в том числе из-за этого валютные резервы Китая сокращались – в начале июня стало известно, что они упали до пятилетнего минимума.

"Власти Китая намерены к концу текущего года ослабить юань до 6,8 доллара; в результате за год китайская валюта будет девальвирована на 4,5%. Для сравнения, в августе 2015 года была проведена рекордная за 20 лет девальвация юаня – его курс был снижен почти на 2%, до 6,2 юаня за доллар", - резюмирует издание.