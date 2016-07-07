Рада назначила членов Совета Нацбанка по своей квоте

Верховная Рада после перерыва в заседании смогла назначить новых членов Совета Национального банка Украина по парламентской квоте.

За принятие соответствующего постановления №4234 проголосовали 258 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Перед голосованием за постановление спикер Верховной Рады Андрей Парубий напомнил, что при первом рассмотрении постановления от профильного комитета были озвучены два разных состава Совета.

"Я считаю это недопустимым. Я дал поручение комитету собраться и выйти на сессию Верховной Рады с одним решением, потому что Верховная Рада не может голосовать за решение, когда их два. Комитет в перерыве собрался, и я получил решение комитета", - сказал Парубий.

По словам первого заместителя главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаила Довбенко, в состав Совета вошли заведующий кафедрой экономической теории Тернопольского национального экономического университета Виктор Козюк – сроком на 7 лет, экс-директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова – на 6 лет, член редакционного совета VoxUkraine Тимофей Милованов – на 5 лет, экс-замглавы НБУ Вера Рычаковская – на 4 года.

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В первоначальном варианте постановления в состав Совета НБУ входил глава совета Ассоциации украинских банков Станислав Аржевитин, но, по словам Довбенко, по предложению партии "Блок Петра Порошенко" его кандидатура была заменена на Козюка.

После утверждения Верховной Радой состава Совета НБУ премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил депутатов.

"Я хочу поблагодарить за поддержку формирования Набсовета и разблокирование 38 миллиардов гривень в бюджет", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 июля, Гройсман обратился к народным депутатам с просьбой возобновить заблокированную работу Верховной Рады и утвердить состав Совета Национального банка Украины по квоте парламента для утверждения этим советом финансовой отчетности НБУ за 2015 год и перечисления в госбюджет 38 миллиардов гривень прибыли регулятора.

Глава правительства заявил, что если парламент не утвердит состав Совета НБУ по своей квоте, то социальные выплаты населению окажутся под угрозой.

В рамках Закона "О Национальном банке Украины" финансовая отчетность НБУ составляется в соответствии с международными стандартами и должна быть утверждена советом регулятора, однако полномочия предыдущего состава совета закончились 10 сентября 2015 года.