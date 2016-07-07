Нацбанк укрепил официальную гривню до 24,81 за доллар
Официальный курс НБУ на 8 июля: 100 USD – 2481,4798 гривни; 100 EUR – 2749,4796 гривни; 10 RUR – 3,8743 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2481,4798 (7 июля – 2484,1948)
100 EUR – 2749,4796 (7 июля – 2749,7552)
10 RUR – 3,8743 (7 июля – 3,8437)
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Как сообщал УНИАН, 7 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,80/24,81 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,5230/27,5396 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3883/0,3889 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,8148 гривни/доллар, к этому часу заключено 512 сделок на сумму 499,13 миллиона долларов.