Нацбанк укрепил официальную гривню до 24,81 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2481,4798 (7 июля – 2484,1948)

100 EUR – 2749,4796 (7 июля – 2749,7552)

10 RUR – 3,8743 (7 июля – 3,8437)

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Как сообщал УНИАН, 7 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,80/24,81 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,5230/27,5396 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3883/0,3889 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,8148 гривни/доллар, к этому часу заключено 512 сделок на сумму 499,13 миллиона долларов.