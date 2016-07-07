Международные резервы России за неделю "похудели" почти на $1,5 миллиарда

Объем международных резервов РФ с 24 июня по 1 июля 2016 года уменьшился на 1,4 миллиарда долларов - с 395,1 миллиарда долларов до 393,7 миллиарда долларов, сообщает Росбалт со ссылкой на данные сайта Банка России.

Читайте такжеРезервного фонда России не хватит для покрытия "дыры" в бюджете-2017 - Reuters

"Как поясняет регулятор, международные резервы уменьшились "вследствие преобладавшего влияния отрицательной курсовой переоценки, частично скомпенсированного увеличением остатков средств на счетах Минфина России", - говорится в сообщении.

В целом за минувший год международные резервы ЦБ "похудели" на 4,4% - с 385,460 миллиарда долларов на 1 января 2015 года до 368,399 миллиарда долларов на 1 января 2016 года.

Исторический минимум по резервам был зафиксирован 2 апреля 1999 года (10,7 миллиарда долларов), абсолютный максимум был достигнут 8 августа 2008 года (598,1 миллиарда долларов).