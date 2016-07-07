Доходы российского бюджета за полгода снизились на 12%

Дефицит бюджета РФ по итогам I полугодия составил более 4% ВВП, доходы по сравнению с прошлым годом сократились менее чем на 12%, сообщает Прайм со ссылкой на заявление главы российского Минфина Антона Силуанова.

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"В целом за полугодие мы видим сокращение доходов по сравнению с уровнем соответствующего периода прошлого года. Доходы сократились чуть менее чем на 12% к соответствующему периоду прошлого года. Дефицит бюджета составил более 4% ВВП", - сказал журналистам Силуанов.

В конце июня Силуанов отмечал, что дефицит бюджета РФ за первое полугодие составил 4,3% ВВП - значительно выше ожиданий Минфина по уровню дефицита по итогам текущего года. Ранее он говорил, что при среднегодовой цене на нефть в 40 долларов дефицит бюджета РФ в 2016 году составит 3,3% ВВП.

Как сообщал УНИАН, дефицит федерального бюджета РФ за январь-май 2016 года составил 23 миллиарда долларов, или 4,6% к объему ВВП.