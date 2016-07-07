Евросоюз грозит Испании и Португалии миллиардными штрафами

Об этом заявили в Европейской комиссии, передает Би-би-си. Если страны не докажут, что дефицит был связан с какими-то экстренными обстоятельствами, то на них могут быть наложены штрафы до 0,2% их ВВП (штраф может составить несколько миллиардов долларов).

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До сих пор эта мера не применялась руководством ЕС по отношению к странам, входящим в союз.

12 июля пройдет встреча Совета министров финансов ЕС, на которой чиновники рассмотрят заявление Еврокомиссии. К этому заседанию Испания и Португалия могут подготовить свои заявления.

Совет министров может отвергнуть предложение Еврокомиссии, но для этого против штрафов Испании и Португалии должно высказаться квалифицированное большинство министров, что маловероятно.

После одобрения Совета Еврокомиссия в течение 20 дней должна наложить на страны санкции.

Испания и Португалия с 2009 года имеют повышенный дефицит бюджетов. Ежегодно Еврокомиссия устанавливает им целевые значения по снижению дефицита, которые должны быть достигнуты к конкретному сроку. В последние два года страны их не выполняли.

В 2015 году дефицит бюджета Испании составлял 5,1% ВВП, хотя Еврокомиссия требовала снизить его до 4,2%, В случае Португалии дефицит составил 4,4% ВВП против требуемых 2,5%.