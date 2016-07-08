США предоставляют Украине дополнительно $23 миллиона на гуманитарную помощь – Керри

Как передает корреспондент УНИАН, об этом государственный секретарь США Джон Керри сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

"И сегодня я информировал президента Порошенко, что Соединенные Штаты предоставят около 23 млн долларов дополнительной немедленной гуманитарной помощи для тысяч людей, которые пострадали от продолжающегося конфликта на востоке Украины", - заявил Керри.

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Как сообщили УНИАН в Посольстве США в Украине, после заявления Керри о 23 млн долларов объем гуманитарной помощи США с начала кризиса в 2014 году составляет более 135 млн долларов.

"Объявленное сегодня финансирование пойдет на поддержку работы Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) и других международных гуманитарных организаций, обеспечивающих базовые жизненные потребности тысяч пострадавших людей. Эти средства могут быть использованы для поставки питания, одежды, организации доступа к медицинской помощи и медикаментам, на материалы для временного жилья, на ремонт ключевых объектов инфраструктуры и другие нужды", - говорится в сообщении.

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Кроме того, помощь США будет способствовать решению гуманитарных потребностей в некоторых восточных районах Украины, пострадавших от конфликта. Эта помощь будет осуществляться через целый ряд международных неправительственных организаций. Это предоставление жилья, водоснабжение, программы обеспечения средствами к существованию в районах Донецкой и Луганской областей по обе стороны от линии соприкосновения.

Как отметили в посольстве, по последним оценкам ООН, в Украине насчитывается более 3,1 млн незащищенных людей, в том числе много детей, инвалидов и лиц пожилого возраста. Соединенные Штаты, как и ранее, готовы помогать решать серьезные гуманитарные проблемы в Украине и продолжают призывать международное сообщество предоставлять больше ресурсов в ответ на просьбу о гуманитарной помощи.