МВФ утвердил выделение Ираку кредита на $5,3 миллиарда

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) в четверг одобрил выделение Ираку трехлетнего резервного кредита на 5,34 миллиардов долларов в рамках программы экономической помощи, это почти в два раза превышает квоту этой страны, информирует Прайм со ссылкой на заявление фонда.

"Иракская экономика испытала двойной шок, являющийся результатом атак ИГИЛ и резкого понижения глобальных цен на нефть", - приводит МВФ пояснения заместителя управляющего директора Минь Чжу о необходимости дополнительного финансирования.

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В настоящий момент при поддержке фонда в стране внедряются реформы. В частности, проводится перестройка общественной системы финансового менеджмента, которая необходима, чтобы повысить финансовую дисциплину и качество расходов. А также проходит внедрение раздельного бюджета федерального и Курдистана, что поможет лучше отвечать на атаки ИГ и шок, связанный с падением цены на нефть.

Как сообщал УНИАН, условиями выдачи трехлетнего кредита было требование к правительству улучшить наполнения бюджета с помощью налогов и таможенных сборов, а также сократить государственные расходы, поборов коррупцию.

По данным Associated Рress, на сегодняшний день бюджет Ирака составляет порядка 90 миллиардов долларов, с дефицитом около 20,5 миллиарда долларов.