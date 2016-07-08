Гросман собирается "бороться" не за снижение тарифов, а за повышение зарплат и пенсий

Ключевая задача правительства в том, чтобы создавать условия для повышения заработных плат и пенсий, а не снижать тарифы до коррупционного уровня, когда бедные граждане снова были бы вынуждены платить за богатых.

Об этом в ходе выступления в парламенте сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Наша задача - преодолевать коррупцию и строить сильную экономику. Наша задача - бороться не за снижение тарифов, а за повышение зарплат и пенсий. За то, чтобы Украина потребляла при повышении качества услуг меньшее количество тепла", - сказал глава правительства.

Он напомнил, что за последнее десятилетие Украина потеряла порядка 53 миллиардов долларов, которые были выведены из страны путем использования коррупционных схем оборота газа и установления разных цен на него.

"Если бы мы в свое время эти 53 миллиарда долларов вложили в модернизацию (коммунального хозяйства - УНИАН), мы бы втрое меньше потребляли ресурсов, - сказал Гройсман. И потому счета (за услуги - УНИАН) сегодня нужно снижать не за счет коррупционной цены (на газ - УНИАН), а за счет снижения потребления, обусловленного модернизацией (коммунального хозяйства - УНИАН)".

Как сообщал УНИАН, переход на рыночные тарифы был оформлен правительственным решением, принятым в конце апреля текущего года. Кабмин ввел единую рыночную цену на газ для всех потребителей, что спровоцировало рост тарифов на тепло и водоснабжение. Одновременно Кабмин принял решение продолжить политику предоставлении коммунальных субсидий и заложил в бюджет изменения, которые позволят увеличить общую сумму субсидий до более чем 40 миллиардов гривень с 35 миллиардов гривень. По расчетам правительства, к началу отопительного сезона 2016-2017 годов количество обратившихся за субсидиями составит порядка 9 миллионов семей против нынешнего показателя в 5,5 миллиона семей.