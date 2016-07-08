Бюджет Украины потерял миллиард гривень из-за контрабанды iPhone

Об этом говорится в сообщении ГП "Украинский госцентр радиочастот" (УГЦР).

"Количество "серых" (iPhone) составляет почти 65%, а потери бюджета от контрабанды составляют от 800 тыс. до 1 млрд гривен", - сообщают в УГЦР.

Согласно информации, всего от контрабанды техники бюджет Украины ежегодно теряет около 3,6 млрд гривен.

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Решению проблемы с контрабандой, по мнению УГЦР, будет способствовать восстановление процедуры внесения кодов ІМЕІ мобильных терминалов в общую базу данных.

На данный момент работа автоматизированной системы учета поддерживается, а компании-импортеры на свое усмотрение вносят ІМЕІ-коды в базу данных.

Согласно статистике предприятия, за шесть месяцев текущего года для регистрации представлены 678 тыс. кодов.