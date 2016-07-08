Госстат зафиксировал снижение цен в июне на 0,2%

В Украине в июне по сравнению с маем зафиксирована дефляция на уровне 0,2% после инфляции в мае на уровне 0,1% к предыдущему месяцу.

Читайте такжеУкраинцы тратят на продукты питания и коммунальные услуги больше половины доходов – Госстат

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, к июню 2015 года, инфляция в июне 2016 года замедлилась до 6,9% с 7,5%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, в январе-июне, потребительские цены в Украине выросли на 4,9%.

Согласно приведенным данным, в июне в Украине по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подешевели овощи - на 9,2%, одежда - на 2,5%, сахар - на 2%.

В годовом выражении больше всего подешевели яйца - на 19,5%, овощи - на 19,4%, фрукты - на 14,5%.

Наибольший рост цен в июне к маю зафиксирован на алкогольные и табачные изделия - на 2,7%, на яйца - 2,6%.

Читайте такжеВо второй половине года инфляция ускорится - Нацбанк

В годовом выражении больше всего подорожали горячая вода и отопление - на 63,6%, электроэнергия - на 56,4%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае по сравнению с предыдущим месяцем, апрелем 2016 года, замедлилась до 0,1% с 3,5%, зафиксированных в апреле к марту. В годовом выражении, к маю 2015 года, инфляция в мае 2016 года замедлилась до 7,5% с 9,8%, зафиксированных месяцем ранее. С начала года, в январе-мае, потребительские цены в Украине выросли на 5,2%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%, Международный валютный фонд – до 15,1%, Всемирный банк – до 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, инфляция в текущем году замедлится до 19%.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагает годовую инфляцию на уровне 12% и курс гривни около 24,1 грн за доллар.