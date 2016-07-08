Кабмин утвердил бюджет Фонда соцстрахования по безработице в размере 8,6 миллиарда

Кабинет министров утвердил бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2016 год с расходами 8,6 млрд грн.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина от 6 июля, опубликованном на правительственном портале.

Как говорится в постановлении, из 8,6 млрд грн 6,7 млрд грн будут направлены на выплату пособия по безработице. «Средства будут направлены на выплату материального обеспечения, предоставление социальных услуг и проведение других мероприятий», - говорится в постановлении.

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В сообщении на сайте правительства отмечается, что бюджет Фонда соцстрахования утвержден без дефицита. Кроме того, в бюджете предусмотрен резерв в сумме 91 млн грн для выплаты помощи по безработице в расчете на пять календарных дней.

Как сообщал УНИАН, расходы Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на выплату в 2015 году пособий, в том числе одноразовых выплат для организации безработными предпринимательской деятельности, составили 5,96 млрд грн. Доходная часть бюджета Фонда соцстрахования в 2015 году составила 8,21 млрд грн, расходная – 7,84 млрд грн.