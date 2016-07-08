Базовая дефляция в Украине в июне составила 0,1%

Базовая дефляция (отрицательный базовый индекс потребительских цен) в Украине в июне 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,1% против инфляции на 0,2%, зафиксированной в мае.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, к июню 2015 года, базовая инфляция в июне 2016 года замедлилась до 8,3% с 8,8%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, к декабрю 2015 года, базовая инфляция в июле составила 3%, за январь-июнь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – 15,8%.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в Украине в июне по сравнению с маем зафиксирована дефляция на уровне 0,2% после инфляции в мае на уровне 0,1% к предыдущему месяцу.

Согласно методологии Госстата, базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера.