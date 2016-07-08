МВФ понизил прогноз роста экономики еврозоны из-за Brexit
Согласно новому прогнозу МВФ, экономика стран, входящих в еврозону, в 2017 году вырастет на 1,4%, тогда как ранее фонд ожидал рост в 1,6%.
Международный валютный фонд понизил прогноз по росту экономики стран еврозоны в связи с неопределенностью, вызванной победой сторонников Brexit на референдуме в Британии.
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Согласно новому прогнозу МВФ, экономика стран, входящих в еврозону, в 2017 году вырастет на 1,4%, тогда как ранее фонд ожидал рост в 1,6%.
При этом заместитель главы Европейского департамента МВФ Махмуд Прадхан подчеркнул, что новый прогноз основан на сценарии, предполагающем быстрые и эффективные переговоры между Британией и ЕС. Если же переговоры затянутся, то существует риск еще большего снижения роста ВВП стран еврозоны, передает Русская служба Би-би-си.
В докладе МВФ говорится, что замедление экономического роста в еврозоне приведет к снижению внутреннего спроса, который ранее в значительной мере способствовал восстановлению экономики этого региона.
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Напомним, в конце июня международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг Евросоюза до "AA" с "AA+" из-за решения британцев по выходу страны из состава ЕС (Brexit).
Также S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Великобритании с высшего "AAA" до "AA" — то есть сразу на две строчки.
Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Великобритании после Brexit с "АА+" до "АА".
Агентство Moody's изменило прогноз на "негативный" по кредитному рейтингу Британии, который пока сохраняется на высоком уровне Aa1.