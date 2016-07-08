При Минэкономразвития начал работу Офис по продвижению экспорта

Офис по продвижению экспорта, созданный на базе соответствующей проектной команды Министерства экономического развития и торговли, начал свою работу, сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook.

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«Работа только начинается – премьер-министр Владимир Гройсман объявил об официальном запуске Офиса по продвижению экспорта при Министерстве экономического развития и торговли Украины! Наши усилия последних девяти месяцев получили мегаподдержку. Девять месяцев – символический срок, во время которого нас поддерживало очень много людей, и больше всего в последнее время Степан Кубив (глава Минэкономразвития – УНИАН)», – написала она.

По словам Микольской, Офис будет заниматься проведением бизнес-форумов, создавать позитивные месседжи про Украину за границей, разрабатывать имидживые, промоутерские и информационные материалы и прочее.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины согласовало с Министерством финансов создание экспортно-кредитного агентства для страхования рисков и профилирования государственного “Укрэксимбанка” на поддержку экспортеров.

Минэкономразвития намерено в ближайшее время при помощи консалтинговой компании PwC подготовить законопроект о создании экспортно-кредитного агентства.