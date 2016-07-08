Гривня уходит на выходные с курсом 24,88 за доллар

В пятницу, 8 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,85/24,88 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,4672/27,4899 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3892/0,3898 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 24,8368 грн/долл., к этому часу заключено 459 сделок на сумму 308,37 млн долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2483.6822 (8 июля – 2481.4798)

100 EUR – 2749.4362 (8 июля – 2749.4796)

10 RUR – 3.8657 (8 июля – 3.8743)