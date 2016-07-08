"Банк-копилка" Путина продлил на 20 лет кредиты российским олигархам на подготовку к Олимпиаде в Сочи

Наблюдательный совет российского Внешэкономбанка (ВЭБ) 23 июня одобрил реструктуризацию кредитов, которые были открыты для строительства объектов к Олимпиаде в Сочи.​ Банк продлил срок выпла​ты кредитов с пяти до 25 лет (до 2037 года). Ставка по этим кредитам составляла 9% годовых, а новая ставка после реструктуризации будет ниже «рыночной», говорил глава ВЭБа Сергей Горьков, но ее размер не называл.

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Как стало известно РБК, банк решил снизить ставку по «олимпийским» кредитам для всех заемщиков почти в четыре раза, до 2,5% годовых. Об этом рассказал первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов. Источник в правительстве ранее говорил, что обсуждалась ставка «менее 5%». Полубояринов также отметил, что всем заемщикам будет предоставлен пятилетний льготный период уплаты процентов по кредитам (grace-период). Детали по льготам, таким как grace-период, будут уточняться в дополнительных соглашениях, уточняет собеседник, близкий к одному из заемщиков.

Период окупаемости по олимпийским кредитам составит «более длительный срок», чем ранее ожидалось, поясняет решение ВЭБа Полубояринов. Условия реструктуризации сделают олимпийские активы более «привлекательными» для инвесторов, считает он.

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«Только при такой ставке инвесторы готовы были обслуживать кредиты», — рассказал РБК источник в ВЭБе. Он уточнил, что все «олимпийские» кредиты были выданы в рублях. Для финансирования строительства сочинских объектов ВЭБ предоставил инвесторам 248,6 млрд руб., а в конце 2014 года банк столкнулся с неплатежами по большей части этих займов: кредиты на 183 млрд руб. были классифицированы ВЭБом как проблемные. Формально они не просрочены, но лишь благодаря мораторию на их погашение (введен в том же 2014 году). По сути, речь идет об отложенных убытках, указывало рейтинговое агентство Fitch.

Самыми крупными инвесторами олимпийской стройки, которых кредитовал ВЭБ, являются «Интеррос» Владимира Потанина (кредит около 70 млрд руб.), «Базовый элемент» Олега Дерипаски (более 30 млрд руб.) и группа «Ренова» Виктора Вексельберга (около 15 млрд руб.).