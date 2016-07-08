Британский фунт стал лидером по темпам падения с начала года

Падение фунта стерлингов к доллару продолжается третью неделю на фоне принятого на референдуме решения о выходе Великобритании из Евросоюза. С начала года британская валюта упала к доллару более чем на 13%, что является худшим показателем среди 31 мировой валюты, свидетельствуют данные Bloomberg. Фунт, таким образом, опередил по падению к доллару аргентинский песо.

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Всего с начала года подешевели по отношению к доллару девять валют, среди них, помимо фунта и аргентинского песо, мексиканский песо, польский злотый, китайский офшорный юань и турецкая лира.

«Фунт будет падать гораздо ниже из-за неопределенности в инвестициях и перспективах роста», — пояснил Bloomberg экономист Societe Generale Кит Джакс.

В среду курс фунта стерлингов опускался до $1,2798, что является низшей точкой британской валюты по отношению к американской за 31 год. По состоянию на 16:30 8 июля курс фунта к американскому доллару составлял $1,2980, передает РБК.

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В конце июня опрошенные Financial Times аналитики полагали, что фунт может подешеветь до $1,1 в течение нескольких недель. О предстоящем падении валюты Великобритании еще до референдума предупреждал также миллиардер и инвестор Джордж Сорос, по мнению которого фунт может упасть к доллару на 20%. К 8 июля фунт потерял к доллару с момента Brexit 13,2%.

Ослабление фунта сопровождается снижением уровня потребительской уверенности британцев. По данным на 5 июля, этот показатель достиг минимума за 21 год.