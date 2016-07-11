Украина и Канада сегодня подпишут соглашение о зоне свободной торговли – Гройсман

Украина и Канада намерены сегодня, 11 июля, подписать Соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами, переговоры по которому начались еще в 2014 году.

Об этом в ходе своего телеобращения сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"На этой неделе начался визит премьер-министра Канады. Это очень важный наш партнер. Сегодня будет подписано Соглашение о зоне свободной торговли с Канадой. Это еще один дополнительный инструмент развития бизнеса", - сказал глава правительства.

Читайте такжеУкраина и Канада заключили меморандум о поддержке экспорта, торговли и инвестиций

По расчетам Минэкономразвития, Зона свободной торговли будет представлять собой снятие торговых ограничений и полное упразднение торговых пошлин на основные группы товаров в течение льготного периода 3-7 лет. В частности, сразу после вступления соглашения в силу упраздняются торговые пошлины на рыбу, зерновые, вина, соки, хлебобулочные изделия, а также на одежду, металлопродукцию, комплектующие и электротехнику. В течение 3-7 лет упраздняются пошлины на мясо, яйца, овощи, молочную продукцию, а также строительные материалы, продукцию машиностроения, включая комплектующие к самолетам, автомобили и трактора. Кроме того, документ дает возможность украинским и канадским компаниям участвовать в государственных закупках обеих стран.

Читайте такжепрошел украинско-канадский деловой форум

Как сообщал УНИАН, внастоящее время в Украине с визитом находится премьер-министр Канады Джастин Трюдо.