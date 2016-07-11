Госказначейство возобновило возмещение НДС

Государственная казначейская служба Украины с 8 июля возобновила возмещение бизнесу налога на добавленную стоимость, тогда как в июне возмещение НДС практические не проводилось, сообщила пресс-служба ведомства.

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Согласно сообщению, Госказначейство 8 июля получило от Государственной фискальной службы информацию об объемах бюджетного возмещения НДС налогоплательщикам, которые имеют право на его автоматическое возмещение, на сумму 216,7 миллиона гривень и по другим налогоплательщикам – на сумму 4,312 миллиарда гривень.

"Из общей суммы 4 миллиарда 528,7 миллионов гривень органами Казначейства по состоянию на 18:00 08.07.2016 возмещено НДС на сумму 3 миллиарда 510,2 миллиона гривень", - говорится в сообщении.

Госказначейство обещает возместить остаток средств в определенные законодательством сроки при наличии соответствующих заключений Фискальной службы.

Как сообщал УНИАН, объем возмещений по налогу на добавленную стоимость субъектам хозяйствования в Украине в июне упал до 193 миллионов гривень с 6,7 миллиарда гривень, возмещенных в мае текущего года. По состоянию на 17:00 30 июня текущего года общей информации от ГФС на возмещение НДС по суммам свыше 100 тысяч гривень в Казначейство не поступало.

Кабинет министров на заседании 1 июля в связи с подозрениями о махинациях с возмещением НДС через агропредприятия разрешил ГФС осуществлять документальную проверку сельхозпроизводителей.