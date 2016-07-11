Украина и Канада подписали Соглашение о зоне свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония состоялась в Киеве в присутствии президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который находится в Украине с двухдневным визитом.

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Комментируя подписание соглашения, президент Порошенко подчеркнул, что Канада была и остается надежным партнером Украины в это непростое время. «Хочу поблагодарить весь канадский народ. Вы были вместе с нами, - сказал Порошенко. - Сегодня сделан большой шаг, подписано Соглашение о зоне свободной торговли. Это обязательство в течение 7 лет снять 99% таможенных барьеров для взаимной торговли. Это новые возможности для расширения рынков сбыта. Мы не останавливаемся на этом, чтобы расширить сферы действия соглашения».

В свою очередь премьер-министр Канады подчеркнул, что диалог с президентом Порошенко был чрезвычайно конструктивным. «Подписанное соглашение позволит значительно усилить взаимную торговлю между странами. Документ откроет новые рынки, и откроет новые возможности для граждан двух стран», - отметил Трюдо.

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По расчетам Министерства экономического развития и торговли, зона свободной торговли будет представлять собой снятие торговых ограничений и полное упразднение торговых пошлин на основные группы товаров в течение льготного периода 3-7 лет.

В частности, сразу после вступления соглашения в силу упраздняются торговые пошлины на рыбу, зерновые, вина, соки, хлебобулочные изделия, а также на одежду, металлопродукцию, комплектующие и электротехнику.

В течение 3-7 лет упраздняются пошлины на ряд агропродукции, а также строительные материалы, продукцию машиностроения, включая комплектующие к самолетам, автомобили и трактора. Кроме того, документ дает возможность украинским и канадским компаниям участвовать в государственных закупках обеих стран.

20 июня в Торонто прошел украинско-канадский деловой форум, собравший более 400 участников. Украинская правительственная делегация во главе с первым вице-премьер-министром Степаном Кубивым представила основные достижения правительства за последние месяцы, а также планы по дальнейшей дерегуляции и приватизации.