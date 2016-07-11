Украинцы с начала года заплатили 5,2 миллиарда гривень военного сбора

По оперативным данным, в течение января-июня 2016 года в бюджет поступило 5,2 миллиарда гривень военного сбора, сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления указанного налога выросли на 20%.

"Учитывая ситуацию на востоке нашей страны, плательщики добросовестно платят военный сбор. К тому же и ставка 1,5% не слишком высокая. На повышение уровня поступлений также повлияли меры по детенизации экономики, в частности, выявление работников, получающих зарплату «в конвертах" без уплаты налогов, а также повышение уровня минимальной зарплаты", – отмечает пресс-служба.

ГФС напомнила, что плательщиками сбора являются физические лица – как резиденты, так и нерезиденты, получающие доходы в Украине, а также налоговые агенты. Сбор уплачивается со всех доходов, которые облагаются налогом на доходы физлиц.

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Как сообщал УНИАН, бюджет Украины в 2015 году получил более 9 миллиардов гривень от военного сбора, введенного в августе 2014 года.

Военный сбор введен с 3 августа 2014 года. Его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения.

Плательщиками сбора являются физические лица-резиденты, которые получают доходы как в Украине, так и за ее пределами, физические лица-нерезиденты, получающие доходы в Украине, а также налоговые агенты.

Для резидента объектом обложения сбором является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход; доходы из источника их происхождения в Украине, которые окончательно облагаются при их начислении; иностранные доходы, полученные из источников за пределами Украины.

Объектом налогообложения нерезидента является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход из источника его происхождения в Украине; доходы из источника их происхождения в Украине, которые окончательно облагаются при их начислении.