Один из крупнейших швейцарских банков прекратит обслуживать состоятельных клиентов в РФ

Швейцарский банк Credit Suisse отказывается от бизнеса по обслуживанию состоятельных клиентов (private banking) в российской юрисдикции. Единственной доступной услугой для них останутся инвестиционные консультации (advisory).

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Об этом Forbes рассказали два источника на рынке и официально подтвердили в самом банке.

«Credit Suisse сохранит свою банковскую лицензию и будет продолжать предлагать банковские услуги onshore для международных и локальных институциональных, корпоративных и финансовых клиентов через инвестиционно-банковское подразделение в России», – указали в банке.

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Источник, близкий московской дочке Credit Suisse, уверяет, что клиентов, которые хранят активы в России, немного и претензии с их стороны не поступали. Для того, чтобы остаться в числе клиентов Credit Suisse, таким им придется перевести активы в Швейцарию.

Forbes также напоминает, что швейцарская финорганизация – не первая, отказавшаяся от private banking в России. В 2015 году от этого направления бизнеса отказался Deutsche Bank, который работал в этой области в РФ с 2003 года, а швейцарский UBS закрыл private banking в РФ после мирового финансового кризиса.