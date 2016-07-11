Бельгийские аналитики: Евросоюз ничего не потерял от введения санкций против России

Об этом говорится в докладе специалистов Бельгийского аналитического Центра европейских политических студий (ЦЕПС), передает украинская редакция "Немецкой волны". В ней аналитики изучили изменения объема торговли между Евросоюзом и Россией в контексте введенных в отношении Москвы санкций.

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В опубликованном отчете указывается на некорректность выводов о значительных экономических потерях ЕС из-за санкций, ведь фактически этого не произошло.

Авторы исследования изучили статистику товарооборота между ЕС и Россией, а также показатели европейского и российского экспорта и импорта. "Тот факт, что доля товаров из ЕС в российском импорте остается стабильной, свидетельствует, что влияние санкций на торговлю было минимальным. Падение экспорта из ЕС в Россию вызвано рецессией в России", - убеждены аналитики ЦЕПС. По их выводам, доля стран СНГ в торговом балансе РФ также не выросла за последние 4 года, поэтому исследователи предполагают неэффективность экономического проекта Кремля - Евразийского экономического союза.

Вместе с тем выводы бельгийских аналитиков противоречат выводам экспертов из французского Исследовательского центра мировой экономики. В докладе, который специалисты представили 6 июля, проанализирован период с декабря 2013 года по июнь 2015 года. По их подсчетам, недополученная прибыль из 37-ми стран Запада, которые поддержали санкции против Российской Федерации, составил чуть больше $60 млрд.

Как сообщал УНИАН, санкции против Москвы были введены в ответ на аннексию Россией Крыма и начало военных действий на Донбассе в 2014 году. Санкции ввели 28 государств ЕС, а также США, Канада, Австралия и Япония.