Российский ВЭБ планирует продать украинскую "дочку" до середины 2017 года

Российская госкорпорация «Внешэкономбанк» (ВЭБ) ведет переговоры по возможной продаже своей украинской "дочки" Проминвестбанка с несколькими интересантами, рассчитывает до середины 2017 года выйти с банковского рынка Украины, заявил глава ВЭБа Сергей Горьков.

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"Банк развития не должен управлять коммерческими банками, это не наша миссия. Наша миссия — высокотехнологические переделы. Мы должны освобождаться от наших коммерческих банков", — сказал Горьков в интервью РИА Новости.

ВЭБ в феврале текущего года докапитализировал Проминвестбанк на 56,2 миллиарда рублей, в июне – еще на 4,2 миллиарда рублей. В конце июня Горьков говорил, что госкорпорация осенью активизирует переговоры по продаже украинского банка.

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Глава ВЭБа напомнил, что у госкорпорации четыре коммерческих банка — два в России ("Глобэкс" и Связь-банк), один — в Украине, и еще один — в Беларуси ("БелВЭБ"). Согласно новой стратегии госкорпорации, эти банки отнесены к числу непрофильных активов, от которых ВЭБ планирует постепенно избавиться.

"Вопрос сроков реализации и передачи зависит от конкретной ситуации на рынке и конкретной ситуации с возможными покупателями. Мы ведем по Украине переговоры о возможной продаже, пока рано говорить о сроках, но мы надеемся, что в начале следующего года — до середины следующего года нам удастся из украинского рынка выйти", — отметил он.

По его словам, в сделке по продаже украинского банка появилось несколько интересантов. "Появились у нас интересанты, но мы пока на первичной стадии переговоров. Они разного типа интересанты, но их несколько", — заключил Горьков.