Гройсман встретился с Трюдо: обсудили сближение рынков Украины и Канады (фото)

Договор о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой, подписанный в Киеве сегодня, 11 июля, позволит сблизить рынки двух стран и, таким образом, активизировать торговлю и производство.

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Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман по итогам переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«У нас большое пространство для взаимодействия - в экономике, поддержке реформ, в разных сферах. Зона свободной торговли дает возможность сблизить наши рынки. А это торговля, рабочие места. Мы в этом очень заинтересованы», - сказал глава правительства.

Гройсман напомнил, что в конце июня в Торонто прошел большой украинско-канадский деловой форум, который придал импульс двусторонним отношениям.

Как сообщал УНИАН, Украина и Канада подписали Соглашение о зоне свободной торговли. Церемония состоялась в Киеве в присутствии президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

По расчетам Министерства экономического развития и торговли, зона свободной торговли будет представлять собой снятие торговых ограничений и полное упразднение торговых пошлин на основные группы товаров в течение льготного периода 3-7 лет. В частности, сразу после вступления соглашения в силу упраздняются торговые пошлины на рыбу, зерновые, вина, соки, хлебобулочные изделия, а также на одежду, металлопродукцию, комплектующие и электротехнику.

В течение 3-7 лет упраздняются пошлины на ряд видов агропродукции, а также строительные материалы, продукцию машиностроения, включая комплектующие к самолетам, автомобили и трактора. Кроме того, документ позволит украинским и канадским компаниям участвовать в государственных закупках обеих стран.

20 июня в Торонто прошел украинско-канадский деловой форум, собравший более 400 участников. Украинская правительственная делегация во главе с первым вице-премьер-министром Степаном Кубивым представила основные достижения правительства за последние месяцы, а также планы по дальнейшей дерегуляции и приватизации.