Испанию и Португалию подозревают в нарушении бюджетных правил еврозоны

Об этом сообщил глава еврогруппы Йерун Дейсселблум, передает Русская служба Би-Би-Си.

По его словам, во вторник члены еврозоны должны официально проголосовать за такое решение. Оно может стать поводом для введения беспрецедентных санкций в отношении двух стран-членов блока.

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Дейсселблум также отметил, что некоторые банки Италии продолжают испытывать серьезные проблемы, однако о крупном кризисе речи не идет, и по этому вопросу не будет приниматься отдельных решений.

Ранее УНИАН сообщал, что Испания и Португалия не смогли снизить дефицит бюджета к установленному Евросоюзом сроку, за что им грозят миллиардные штрафы. Совет министров может отвергнуть предложение Еврокомиссии, но для этого против штрафов Испании и Португалии должно высказаться квалифицированное большинство министров, что маловероятно.