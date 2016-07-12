Миссия МВФ оценит реформу Фискальной службы – Насиров

Об этом на своей странице в сети facebook написал глава ГФС Роман Насиров.

По его словам, представители миссии МВФ будут оценивать изменения, которые произошли в деятельности ГФС. В ходе визита они будут изучать план проведения реформ фискальной службы и дадут практические рекомендации по совершенствованию деятельности налоговых органов.

Читайте такжеГройсман ожидает в этом году $12 миллиардов финпомощи, включая $4 миллиарда от МВФ

«Целью визита технической миссии МВФ является пересмотр Плана действий, который был разработан в прошлом году, и оценка выполнения предыдущих рекомендаций МВФ в сфере фискальной политики», - написал он.

Как сообщал УНИАН, по словам министра финансов Украины Александра Данилюка, система Государственной фискальной службы в Украине нуждается в глубоком реформировании, системных увольнениях и сокращении персонала. Данилюк считает, что вместо того, чтобы бороться с единичными случаями коррупции, необходимо полностью очистить ГФС.