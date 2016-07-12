МВФ: госдолг Италии достиг почти 133% ВВП

Госдолг Италии достиг почти 133% ВВП, возможности для реагирования правительства на экономический шок ограничены, говорится в обзоре МВФ, посвященном итальянской экономике.

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"Государственный долг приблизился к 133% ВВП - уровень, при котором ограничено налоговое пространство, чтобы реагировать на шоки", - говорится в документе, передает Прайм.

Тем не менее, МВФ ожидает роста экономики страны – на 1,1% в 2016 году и 1,25% - в 2017-2018 годах.

При этом фонд отмечает, что существует немало рисков для сокращения этого роста – волатильность на финансовом рынке, приток беженцев и последствия замедления глобального роста.