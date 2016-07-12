Приток валюты в Россию впервые за два года упал до нуля

Согласно данным Банка России, приток иностранной валюты в Россию впервые за два года упал до нуля. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦБ, передает Gazeta.ru.

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В материалах банка отмечается, что разница потоков прихода и ухода валюты из страны по итогам второго квартала 2016 года составила $3,4 млрд. Это в трое меньше, чем за первый квартал, и в пять раз — чем за аналогичный период в прошлом году.

Из статистики Центробанка также следует, что Россия впервые за два года потратила больше валюты, чем заработала. Отток составил $1,84 млрд.

Ранее сообщалось, что международные резервы России по состоянию на 1 июля составили $392,756 млрд против $387,716 млрд месяцем ранее.