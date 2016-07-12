Минприроды до 25 июля оценит потери Украины из-за аннексии Крыма и оккупации части Донбасса

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак поручил профильным службам до 25 июля оценить размер имущественных потерь Украины вследствие аннексии Автономной Республики Крым, города Севастополь и временной оккупации части Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что согласно поручению от 8 июля 2016 г. №41/1-д, Государственная экологическая инспекция Украины, Государственная служба геологии и недр, Государственное агентство водных ресурсов до 25 июля должны осуществить расчет имущественных потерь с учетом данных по всем объектам государственной собственности, которые принадлежат к сфере управления соответствующих центральных органов исполнительной власти, которые расположены на территориях Крымского полуострова и оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

«В результате военных действий на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма возник ряд экологических угроз, связанных с загрязнением окружающей среды и уничтожением заповедников. Выявлено достаточно много проблемных зон в природно-заповедном фонде Донецкой, Луганской областей и в Харьковской области, которая граничит с зоной АТО. Оценить реальные потери возможно только после проведения инвентаризации повреждений, вызванных военными действиями. Только тогда можно говорить о конкретных мерах по сохранению и восстановлению существующих территорий и искать механизмы и источники финансирования на решение экологических проблем на этих территориях. Обобщенные данные по поводу имущественных потерь и дальнейшие шаги по защите государственных интересов будут обязательно обнародованы. Мы используем все возможные каналы информации и на их основе проводим общий анализ о состоянии животного, растительного мира и природно-заповедного фонда полуострова», - цитирует слова Семерака его пресс-служба.

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По словам министра, особое беспокойство вызывает строительство таких масштабных объектов, как мост через Керченский пролив. Однако Украина не имеет сейчас возможности дать стратегическую экологическую оценку последствий такого строительства для окружающей среды, поскольку не работает единственная с материковой частью система мониторинга показателей состояния окружающей среды, пояснил Семерак.

По его словам, Минприроды пытается задействовать все доступные механизмы влияния на Российскую Федерацию для получения данных о реальной экологической ситуации в Крыму.

«В частности, с целью обеспечения процесса возмещения ущерба начато сотрудничество с МИД и Минюстом. Рассматриваем возможность отстаивания своих прав в международных инстанциях», - отметил Семерак.

Напомним, 27 мая на заседании Ассамблеи ООН по окружающей среде была принята резолюция по защите окружающей среды в районах проведения вооруженных конфликтов.

Как сообщал УНИАН, 23 июня в Минюсте заявили, что ориентировочная сумма ущерба Украины в результате оккупации Крыма составляет 1 трлн грн.