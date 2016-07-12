Количество обменников в Украине с начала года выросло в 1,5 раза

По состоянию на 1 июля 2016 года количество структурных подразделений небанковских финансовых учреждений (НФУ), которые имеют генеральные лицензии Национального банка Украины на осуществление валютно-обменных операций, выросло почти в 1,5 раза по сравнению с началом года - до 2960 штук.

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Согласно сообщению на сайте регулятора, Нацбанк заинтересован в развитии прозрачного рынка обмена валют.

«Мы не контролируем незаконные обменные пункты, потому что Национальный банк - регулятор легального рынка. Однако мы поддерживаем развитие легальных обменников, одновременно усиливая контроль за их деятельностью. Наша цель - получить прозрачные операции по обмену валют, которые не будут приводить к искажениям на наличном валютном рынке», - цитируются в сообщении слова заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 1 июля впервые опубликовал на своем сайте реестр помещений небанковских финансовых учреждений, в которых осуществляется деятельность по обмену валют или предоставляются другие финансовые услуг, предусматривающие использование наличности в национальной и иностранной валютах.

До 15 июля 2016 года реестр будет работать в тестовом режиме, так как продолжается его наполнение.