Глава Минсоцполитики рассказал, как вывести зарплаты из тени

Правительство намерено внести в парламент пакет законопроектов по детенизации доходов населения путем повышения размера минимальной зарплаты, отвязав от него социальные выплаты, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

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«Надо предложить механизмы, которые бы позволили выйти зарплате из «тени», на первом этапе хотя бы частично. Необходимо пересмотреть размер минимальной заработной платы. Сейчас это 1450 грн, с 1 декабря планируется 1600 грн. Этот показатель можно повысить более быстрыми темпами, но для этого необходимо изменить некоторые подходы к определению минимальной заработной платы», - цитирует Реву пресс-служба.

В сообщении отмечается, что сейчас правительство готовит предложения и вскоре внесет их в парламент. В то же время, министр отметил, что к размеру минимальной зарплаты привязан ряд социальных показателей, которые растут пропорционально ее увеличению. Например, недавно принятый закон о судоустройстве предусматривает, что зарплата судей устанавливается кратно минимальной зарплате. Также минимальная зарплата учитывается при формировании зарплат госслужащих согласно новому закону о государственной службе.

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Также Рева отметил, что с ростом минимальной зарплаты увеличивается прожиточный минимум, что влечет за собой увеличение социальных выплат. «Задача из простой становится очень сложной: нужно повышать зарплаты, привязанные к минимальной заработной плате, и необходимо повышать социальные выплаты. Этот круг надо разорвать», - цитирует Реву пресс-служба.

По словам министра, во всем мире локомотивом экономики и социальной сферы является рост зарплат в частном секторе. Поэтому повышение минимальной зарплаты должно прежде всего касаться работников небюджетных сфер. Это приведет к увеличению поступлений в бюджет страны и Пенсионного фонда, после чего можно будет увеличить минимальную зарплату для работников госсектора и социальные стандарты.

Как сообщал УНИАН, в начале июля Рева сообщил, что Кабинет министров подаст в Верховную Раду пакет законопроектов по существенному реформированию системы оплаты труда в сентябре текущего года вместе с проектом государственного бюджета на 2017 год.

Предлагаемы изменения, по словам министра, позволят повысить социальные стандарты и улучшить материальное положение украинцев.